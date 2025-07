Criptovalute in forte crescita | Bitcoin vola oltre i 122mila dollari

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mercato reagisce alle tensioni geopolitiche e ai dazi USA. Le criptovalute registrano un’impennata significativa, spinte dalle rinnovate tensioni commerciali legate agli annunci dell’ex presidente Donald Trump sui dazi. L’ incertezza globale generata dalle sue dichiarazioni ha scosso i mercati tradizionali, ma ha dato nuovo slancio al comparto degli asset digitali. Bitcoin sfonda i massimi settimanali. Bitcoin, la più importante tra le criptovalute, ha raggiunto un nuovo record a 121.352 dollari, con un incremento dell’ 1,9%. Tuttavia, nelle ultime 24 ore ha guadagnato il 3,63%, toccando quota 122. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Criptovalute in forte crescita: Bitcoin vola oltre i 122mila dollari

In questa notizia si parla di: criptovalute - forte - crescita - bitcoin

Investimenti in criptovalute: le banche europee sono pronte a una domanda in forte crescita? - Negli ultimi anni l’ interesse verso le criptovalute è cresciuto moltissimo, trasformandosi da fenomeno riservato a pochi a tendenza consolidata tra milioni di investitori in tutta Europa.

BTC sonnecchia, forte crescita per Bitcoin Cash • Il prezzo della criptovaluta ha guadagnato il 6% in un giorno: occhi puntati sulle prossime evoluzioni di Bitcoin Cash. Il post BTC sonnecchia, forte crescita per Bitcoin Cash è apparso la prima volta … https://bit.l Vai su X

Bitcoin fa un nuovo record e supera 120.000 dollari. Per gli analisti il rally è destinato a continuare; Bitcoin a nuovi massimi storici nella ‘settimana delle cripto’ Da OraFinanza; Bitcoin supera i 120mila dollari: una crescita storica in attesa della nuova legge Usa.

Criptovalute in rally: Bitcoin supera 119.000 $ e Ethereum si avvicina a 3.000 - Mercato crypto in fermento con volumi in crescita, open interest in salita e liquidazioni per 247 M$ che spingono le altcoin ai massimi. Come scrive it.benzinga.com

Bitcoin aggiorna i massimi: nuovo record sopra i 122 mila dollari, cosa c’è dietro il rally - Nuovi massimi storici per il Bitcoin, che ha toccato questa mattina un nuovo massimo storico sopra i 121 mila dollari, confermandosi al centro dell’interesse degli investitori globali. Segnala msn.com