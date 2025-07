Sicilia avviati i finanziamenti per il contrasto all’emergenza alimentare

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schifani: «Sostegno concreto agli enti del terzo settore per aiutare chi è in difficoltà ». Le organizzazioni del terzo settore attive nella lotta alla povertĂ alimentare possono da oggi fare richiesta per accedere ai fondi regionali. Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel fronteggiare le situazioni di indigenza e bisogno. «Abbiamo pubblicato l’avviso per assegnare le risorse – afferma Schifani – e lo abbiamo fatto con la rapiditĂ che avevo chiesto agli uffici. Diamo così piena attuazione alla normativa regionale sulla povertĂ , mantenendo la parola data su un tema prioritario per il nostro governo». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, avviati i finanziamenti per il contrasto all’emergenza alimentare

