Carnevale estivo e Notte Rosa | Latina si prepara agli eventi clou dell' estate

Conto alla rovescia quasi terminato per il Carnevale estivo a Latina, che si terrà sul lungomare. E' la terza edizione dell'evento, che prenderà il via alle 21 da Capoportiere fino a Piazzale dei Navigatori. Fra i momenti più attesi della serata, ci sarà lo spettacolo della Circus Academy Fusion. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Il Carnevale estivo si ferma per l'Unitus: "Sulle ferite non si può ballare, i nostri fondi per la ricostruzione" - Il Carnevale estivo viterbese quest'anno non si farà . L'allegria dei carri, i colori delle maschere, la musica e i coriandoli lasceranno il posto alla solidarietà .

A Foiano 5mila persone per il Carnevale estivo - È stato un vero trionfo l’edizione estiva 2025 del Carnevale di Foiano della Chiana, che ha portato nel centro storico del borgo oltre 6000 persone in due giorni, tra cui tantissimi giovani, famiglie e visitatori da tutta la Toscana e oltre.

Misterbianco ospita il Carnevale estivo dal 13 al 15 giugno - Dal 13 al 15 giugno Misterbianco ospiterà per la prima volta oltre 150 maschere provenienti dai principali carnevali storici italiani.

Il Carnevale Estivo di Latina: una festa di colori e magia il 15 luglio - Il Carnevale Estivo di Latina torna il 15 luglio con carri allegorici, spettacoli dal vivo e un’atmosfera unica. Riporta latinaquotidiano.it

L’estate a Latina tra musica, grandi eventi e spettacoli all’alba - Latina lancia la sua estate 2025: dal 12 luglio al 31 agosto musica, spettacoli, teatro e shopping animeranno la città. Scrive lamilano.it