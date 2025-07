E I FIGLI DOPO DI LORO di Nicolas Mathieu | recensione

La Marsilio Editori pubblica E i figli dopo di loro, opera seconda di Nicolas Mathieu che lo ha portato a vincere il Premio Goncourt nel 2018. Il romanzo è stato tradotto per l’Italia da Margherita Botto per l’edizione dell’anno successivo. Ed è stato adattato per il grande schermo dai fratelli gemelli Ludovic e Zoran Boukherma nel 2024, arrivando a concorrere all’ottantunesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. TRAMA. Estate 1992. Anthony e Hacine sono due amici che vivono tra noia, desideri inespressi e la ricerca di un senso in un contesto che offre ben poche prospettive (la valle mineraria dell’est della Francia in cui vivono, infatti, è un luogo dimenticato dal tempo e dalla prosperitĂ ). 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - E I FIGLI DOPO DI LORO di Nicolas Mathieu: recensione

In questa notizia si parla di: figli - nicolas - mathieu - recensione

“Chi sono e cosa fanno”. Massimo Bossetti, i figli Nicolas, Alice e Aurora: i rapporti e la notizia sul Grande Fratello - La vita della famiglia Bossetti si è trasformata radicalmente a partire dal 16 giugno 2014, giorno in cui Massimo Giuseppe Bossetti venne arrestato con l’accusa di aver ucciso la tredicenne Yara Gambirasio.

E I FIGLI DOPO DI LORO di Nicolas Mathieu: recensione; Premio Goncourt 2018: E I FIGLI DOPO DI LORO Nicholas Mathieu; Leurs enfants après eux, la recensione del film in concorso a Venezia.

Leurs enfants après eux: la recensione del film con Paul Kircher ... - Nicolas Mathieu, lo scrittore, viene da quella regione e ha rappresentato un mondo che conosce bene, così come lo conoscono i due registi di questo adattamento, i gemelli Ludovic e Zoran ... Segnala comingsoon.it

And Their Children After Them (E i figli dopo di loro), la recensione ... - Potente e suggestivo il coming of age francese diretto dai gemelli Ludovic e Zoran Boukherma, adattamento del bestseller di Nicolas Mathieu. movieplayer.it scrive