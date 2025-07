Ternana con il raduno inizia la nuova stagione delle Fere | Liverani e Mammarella le certezze

La data di lunedì 14 luglio segna ufficialmente l’inizio della stagione 202526 della Ternana. Un’annata sicuramente importante - con il 2 ottobre 2025 anniversario del centenario delle Fere - che inizia però in salita per via delle turbolente vicende societarie. Infatti, la squadra inizia il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: inizia - ternana - stagione - fere

Ternana inizia i playoff contro Giana Erminio: 600 tifosi al seguito - Fere all’esordio nei playoff, con 600 tifosi al seguito, sul campo della Giana Erminio. E’ l’andata del 2° turno fase nazionale e la Ternana vi arriva dopo tre settimane di lavoro, incluso il breve ritiro nella Capitale.

Ternana-Pescara, inizia la prevendita per l’andata della finale playoff: tutte le informazioni - Dopo la riunione dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, scatta da oggi la caccia al biglietto per la gara d’andata tra Ternana e Pescara valevole per la sfida d’andata nell’attesa finale playoff di Lega Pro, che decreterà l’ultima squadra a staccare il pass per la promozione nel.

Ternana, inizia la stagione dei rossoverdi: le ultime sulle cessioni ed i possibili convocati per il raduno - Un mese (poco piĂą) di pausa per la Ternana. La compagine di Fabio Liverani si ritroverĂ in cittĂ ad inizio della prossima settimana.

Ternana, tre giorni al ritiro. Ecco al momento la rosa delle Fere Vai su Facebook

Ternana, con il raduno inizia la nuova stagione delle Fere: Liverani e Mammarella le certezze; Live / Pescara-Ternana 3-2 (dcr): amarezza Fere, il Delfino è promosso in serie B!; Ternana-Pianese: inizia la prevendita, attive le promozioni “Solo Insieme Siamo Fere”.

Ternana, nuova stagione con tante incognite. Al “lavoro“ con il nodo proprietà da sciogliere - Oggi il raduno al “Garden“ e nel pomeriggio primo allenamento per mister Liverani ... Si legge su msn.com

Ternana, parte la nuova stagione: lunedì il ritiro ufficiale, saranno presenti in 33 - Parte ufficialmente lunedì la stagione 2025/2026 delle Fere di Fabio Liverani, che sono chiamate a rialzare la testa dopo la finale play off disputata poco più di un mese fa. Secondo ternananews.it