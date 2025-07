Nella mattinata del 14 luglio, un incendio ha distrutto la Balena, l’imponente scultura in cartapesta azzurra firmata da Jacopo Allegrucci per la 24esima Esposizione Internazionale alla Triennale di Milano. L’opera, raffigurante uno degli animali simbolo del progetto La fragilità del futuro, era stata collocata all’esterno del polo espositivo in occasione dell’apertura della mostra il 13 maggio. Secondo quanto riferito dalla Triennale, l’installazione è stata data alle fiamme e il personale ha immediatamente allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno individuato un sospettato poco dopo il rogo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Milano, incendiata la Balena di Allegrucci alla Triennale: un fermo