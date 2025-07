Mazda 6e la prova de Il Fattoit – L’ammiraglia elettrica giapponese con passaporto cinese – FOTO

‹ › 1 5 mazda 6e. ‹ › 2 5 mazda 6e. ‹ › 3 5 mazda 6e. ‹ › 4 5 mazda 6e. ‹ › 5 5 mazda 6e. Dopo il debutto al Salone di Bruxelles a inizio anno, la Mazda 6e è pronta ad arrivare sulle strade europee e italiane. È un modello significativo, perché è la prima Mazda elettrica non derivata da un modello termico e dunque con il pianale “a skateboard” che lascia molto spazio alle batterie. Questa 6e è la versione per l’Europa della Mazda EZ-6, presentata un anno e mezzo fa al Salone di Pechino e destinata al mercato cinese. Proprio in Cina c’è Automobile, con cui la Casa di Hiroshima ha una joint-venture dal 2012. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mazda 6e, la prova de Il Fatto.it – L'ammiraglia elettrica giapponese con passaporto cinese – FOTO