Filca donati 3.500 euro a Flying Angels Foundation per i bimbi malati

Un gesto concreto di solidarietĂ : è questo il cuore dell'iniziativa promossa dalla Filca Cisl Liguria, che grazie al torneo di calcetto solidale organizzato a Genova lo scorso 13 giugno ha donato 1000 euro a Flying Angels Foundation, organizzazione no profit specializzata nel trasferimento aereo.

Da Filca Cisl nazionale col segretario generale aggiunto Ottavio De Luca importante donazione a Flying Angels Foundation insieme a Filca Liguria col segretario generale Andrea Tafaria per l'unica organizzazione specializzata nel trasferimento aereo bambi

Filca, donati 3.500 euro a Flying Angels Foundation per i bimbi malati; Un volo verso la speranza, Filca Cisl dona tremila e cinquecento euro a Flying Angels Foundation.

Filca Cisl a fianco di Flying Angels Foundation: donati 3.500 euro per pagare voli salvavita a bambini gravemente malati - "Siamo orgogliosi della partecipazione e della generosità dimostrate ancora una volta dai nostri iscritti", ha commentato Andrea Tafaria, segretario generale ...

Aeroporto di Genova, un calcio balilla solidale per aiutare Flying Angels Foundation - Ogni euro usato per giocare sarà utilizzato per aiutare la fondazione specializzata nel trasferimento aereo ...