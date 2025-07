Consiglio comunale di Riposto Cristian Previti subentra al dimissionario D’Urso

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Riposto ha fatto ufficialmente il suo ingresso Cristian Previti, primo dei non eletti nella lista a sostegno del sindaco Davide Vasta, che subentra al consigliere Carmelo D’Urso, dimissionario. Il neo consigliere Cristian Previti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha ufficializzato questa mattina la nomina dell’ultimo componente della giunta comunale, completando così la squadra amministrativa nel rispetto della rappresentanza di genere. A entrare in giunta è Lucilla Auditore, attual Vai su Facebook

