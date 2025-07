Tutto è pronto a Soci per terza edizione di Grigio Summer Friends

Arezzo, 14 luglio 2025 – , l a manifestazione enogastronomica che si preannuncia ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate casentinese. Dal 18 al 20 luglio, il cuore della Pro Loco di Soci, in collaborazione con il Comune di Bibbiena, batterà al ritmo della solidarietà , del buon cibo e del divertimento, con un nobile obiettivo: devolvere l’intero incasso alla Pro Loco di Soci e al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bibbiena. Nata dall'entusiasmo della comunità e giunta alla sua terza edizione, Grigio Summer Friends è ormai una tappa obbligatoria per oltre 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutto è pronto a Soci per terza edizione di Grigio Summer Friends

In questa notizia si parla di: soci - pronto - terza - edizione

Tutto pronto per l'assemblea dei soci di Cia Conad a Cesena Fiera, vendite alle casse a 3,12 miliardi di euro - Nel 2024 Cia-Conad ha proseguito il suo percorso di crescita a un tasso più elevato rispetto alla media del mercato, nonostante un contesto generale caratterizzato da inflazione e stagnazione dei consumi.

Il caso. Feralpi, soci domani in assemblea. Pronto il “trasloco“ verso Brescia - Si sta facendo sempre più chiaro il cammino che la settimana prossima condurrà alla nascita del “nuovo“ Brescia.

ITV NOTIZIE Edizione 14:00 del 09-07-2025 L’informazione quotidiana dell’Irpinia Aggiornamenti su: Attualità | Politica | Cronaca | Società ... Vai su Facebook

Tutto è pronto a Soci per terza edizione di Grigio Summer Friends; Tutto pronto a Monti per la terza edizione del “Concerto lirico sinfonico”; Tutto pronto per la terza edizione del contest canoro Guerriero.

Tutto è pronto a Soci per terza edizione di Grigio Summer Friends - Dal 18 al 20 luglio, il cuore della Pro Loco di Soci, in collaborazione con il Comune di Bibbiena, batterà al ritmo della solidarietà, del buon cibo e del divertimento, con un nobile obiettivo: devolv ... Segnala lanazione.it

Toscana. Al via terza edizione di ‘Pronto Badante’. In due anni ... - In due anni oltre 40 mila chiamate Saccardi: “La Regione non vuole assolutamente lasciare sole le famiglie nell'assistenza ai loro anziani fragili”. Secondo quotidianosanita.it