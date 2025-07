Malore improvviso | addio all’agente Luigi Motolese

E' mancato per un improvviso arresto cardiaco Stefano Luigi Motolese, 55 anni, vigile in forza alla Polizia locale di Padova. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore improvviso: addio all’agente Luigi Motolese

In questa notizia si parla di: improvviso - luigi - motolese - malore

Luigi si ferma a fare benzina e viene ucciso sotto gli occhi dei passanti: l’orrore all’improvviso - Si era fermato con la sua auto per fare rifornimento, un gesto apparentemente banale che ogni giorno viene compiuto da milioni di persone in ogni angolo del mondo.

Malore improvviso: addio all'agente Luigi Motolese - Lutto nel padovano e più nello specifico nella Polizia locale. Sabato sera 12 luglio è mancato per un improvviso arresto cardiaco Stefano Luigi Motolese, 55 anni, vigile in forza alla Polizia locale di Padova.

Malore improvviso: addio all'agente Luigi Motolese https://ift.tt/MDuPv6r https://ift.tt/sVK3bjh Vai su X

Stefano Luigi Motolese, malore fatale a 55 anni per il vigile motociclista: polizia locale in lutto. Lascia moglie e due figli Vai su Facebook

Malore improvviso: addio all'agente Luigi Motolese.

Stefano Luigi Motolese, malore fatale per il vigile motociclista: polizia locale in lutto, aveva 55 anni - Lutto nella polizia locale di Padova, che piange l'improvvisa scomparsa di Stefano Luigi Motolese, 55enne in servizio come agente motociclista. Scrive msn.com

Stefano Luigi Motolese, malore fatale a 55 anni per il vigile motociclista: polizia locale in lutto. Lascia moglie e due figli - Lutto nella polizia locale di Padova, che piange l'improvvisa scomparsa di Stefano Luigi Motolese, 55enne in servizio come agente motociclista. Come scrive ilgazzettino.it