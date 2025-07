Roma, 14 lug. (askanews) - "Con la seconda edizione di 'Basta mozziconi', l'associazione Fere Verde intende lanciare un appello ai cittadini e alle istituzioni per una maggiore tutela dell'ambiente e del mare. Stiamo parlando delle cicche di sigarette, il rifiuto piĂč scartato al mondo. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di SanitĂ , 12 milioni di fumatori in Italia, che consumano 12 sigarette al giorno, producono circa 150 milioni di cicche di sigarette, che vengono smaltite in maniera irregolare e molte di queste finiscono in mare". Lo ha detto Savino Gambatesa, presidente nazionale di Fare Verde, lanciando la campagna 'Basta mozziconi' contro l'abbandono di sigarette in spiaggia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Basta mozziconi", al via la campagna di Fare Verde nelle spiagge