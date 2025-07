Si tratta del gigantesco cetaceo in cartapesta realizzato per 24esima Esposizione internazionale della Triennale di Milano. Secondo quanto appreso, la polizia ha identificato e arrestato per incendio doloso un cittadino egiziano senza fissa dimora e irregolare. Il ministro Giuli: "Atto vile e insensato, gesto di violenza che colpisce l'opera, la cultura e la libertà creativa". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Balena di Jacopo Allegrucci in fiamme, arrestato 33enne presunto piromane