Violenza di genere | ascoltare le storie per costruire giustizia

Esploriamo le complessità della violenza di genere e l'urgenza di un cambiamento sociale.

Scuola in prima linea contro la violenza di genere: il Ministero avvia un monitoraggio nazionale. C’è tempo fino al 29 maggio. NOTA - La violenza contro le donne costituisce una piaga sociale che richiede un impegno collettivo e interventi mirati fin dalla giovane età .

Bullismo, devianza e violenza di genere: carabinieri e studenti a confronto - Nella mattinata di mercoledì 23, i militari della Stazione di Voghiera hanno incontrato una cinquantina di studenti appartenenti alle classi quarta e quinta della scuola primaria, e della seconda e terza della scuola secondaria di primo grado del plesso di Masi Torello, dell'Istituto comprensivo.

Scuole protagoniste contro la violenza di genere, assegnate 23 borse di studio - Si è svolta questa mattina, giovedì 8 maggio, in una Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo gremita e piena di entusiasmo come non mai, la cerimonia di consegna delle borse di studio “Giù le mani.

Promuovere l'empowerment economico delle donne per contrastare la violenza di genere. Unioncamere si impegna a rafforzare la partecipazione femminile nel mondo imprenditoriale, per un futuro più equo. Fonte: https://www.sa.camcom.it/notizie/unioncam Vai su Facebook

L'intervento della presidente del Consiglio comunale Damiano alla quarta edizione di Storie di Donne; «Le vittime di femminicidio muoiono due volte» Dobbiamo ricordarle perché non diventino numeri; “Mina”: riflessioni sulla violenza di genere.

Violenza di genere nei racconti degli uomini - la Nazione - Doppio seminario a Grosseto per affrontare la violenza sulle donne ascoltando storie di uomini violenti. Da lanazione.it

Il linguaggio inclusivo contro la violenza di genere, il ruolo delle parole nel cambiamento sociale - Il linguaggio inclusivo, promosso da Martina Semenzato e ispirato a Gianni Rodari, è uno strumento chiave per prevenire violenza di genere, educare al rispetto e trasformare atteggiamenti sociali cons ... Lo riporta gaeta.it