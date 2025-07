L’atroce pubblicità del produttore di armi israeliano Rafael Video di uomo colpito per mostrare le doti del sistema

A proposito di “business del genocidio”. Il produttore di armi israeliano Rafael Advanced Defense Systems, ha pubblicato su X un video che mostra una persona disarmata colpita con precisione dal sistem a SPIKE FIREFLY di sua realizzazione. Lo scenario dove avviene l’azione di guerra sembra essere quello di Gaza, dove il sistema è stato molto utilizzato, o comunque una delle aree mediorientali in cui operano le forze armate israeliane. Il video è accompagnato da un testo che decanta le capacitĂ , l’affidabilitĂ e la precisione del sistema. “In numerose zone di combattimento, FIREFLY ha cambiato le carte in tavola, favorendo il successo operativo, la protezione delle forze e la superioritĂ tattica sui moderni campi di battaglia”, si legge nel testo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'AIUTO DELL'AMICO AMERICANO A TEL AVIV. A GAZA, DAI PRODUTTORI DI ARMI AI GIGANTI TECNOLOGICI, TUTTI MADE IN USA

L’atroce pubblicità del produttore di armi israeliano Rafael; Il massacro paga: le armi israeliane inondano l’Europa, +13% nel 2024; Fermiamo la Leonardo S.p.A.: una azienda che fa profitti sulle guerre. Nello sciopero generale di venerdì 20 presidi di fronte agli stabilimenti.

Stand israeliani oscurati al Salone dell'Aeronautica francese - MSN - Pannelli in tela nera davanti agli stand israeliani al Salone dell’Aeronautica Le Bourget, a nord di Parigi. Segnala msn.com

Pezzi di armi italiane a Israele: il carico bloccato a febbraio non è ... - Il carico per un valore di 250 mila euro proveniva da una ditta di Lecco (Valforge) ed era destinato alla IMI System, principale produttore di armi e munizioni per l’esercito israeliano. Da ilmanifesto.it