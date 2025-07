Parigi Macron dà il via alle celebrazioni della Festa della Bastiglia

È iniziata a Parigi la tradizionale cerimonia che commemora la Presa della Bastiglia, avvenuta il 14 luglio 1789. L’arrivo del presidente francese Emmanuel Macron agli Champs-Élysées segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti. Il capo dello Stato è stato accolto dal Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Generale Thierry Burkhard, dal Governatore Militare di Parigi, Generale Loïc Mizon, e da Christophe de Saint Chamas, presidente del comitato ‘Fiamma sotto l’Arco di Trionfo’. Poi il via alla sfilata di 5.618 uomini e donne delle forze armate francesi lungo il famoso viale parigino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parigi, Macron dà il via alle celebrazioni della Festa della Bastiglia

