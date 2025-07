Guerra in Ucraina Trump | Invieremo a Kiev i Patriots ma pagherà l’Unione europea

Donald Trump, parlando con i reporter, ha annunciato che manderà i missili Patriot all’Ucraina. “Non ho ancora concordato il numero ma ne avranno un po’ perché hanno bisogno di protezione. Ma l’Ue pagherà per questo, noi non pagheremo nulla. Saranno affari”, ha detto il presidente statunitense. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Guerra in Ucraina, Trump: “Invieremo a Kiev i Patriots, ma pagherà l’Unione europea”

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Guerra Russia-Ucraina, le news del 12 luglio | Trump: “Armi a Kiev tramite la Nato, che pagherà al 100%” Vai su X

Guerra Ucraina, Trump: «Manderò i Patriot a Kiev. Putin? Parla in modo gentile e la sera bombarda tutti» Vai su Facebook

Trump: Manderemo i Patriot all'Ucraina, ma li pagherà la UE. Kellogg è a Kiev - Il ministro della Difesa tedesco a Washington per vedere l'omologo Usa, chiarimenti su impegno Usa in Europa e Ucraina; Guerra Ucraina Russia, Trump: “Noi manderemo i Patriot a Kiev ma pagherà l'Ue”. LIVE; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Sumy, raid russo su una scuola: diversi feriti.