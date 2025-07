Prima gli rubano l’auto poi vengono scoperti e portano via anche il cellulare | denunciati per furto e rapina

LIVORNO – I c arabinieri della compagnia di Livorno hanno denunciato all’autoritĂ giudiziaria di Livorno due uomini di origine nordafricana, di 20 e 26 anni, gravemente indiziati di essere gli autori di furto di autovettura e rapina a danno di un uomo sulla cinquantina residente sul territorio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, alle prime luci dell’alba di qualche giorno fa, un cittadino, che stava transitando in centro, tra via Cairoli e Largo Duomo, sarebbe stato aggredito da alcuni giovani stranieri che aveva appena sorpreso a bordo della propria auto rubata poco prima. Dopo aver incrociato l’auto e dopo averla raggiunta una volta fermatasi, la vittima avrebbe intavolato una discussione con i due occupanti del mezzo che è sfociata in una colluttazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

