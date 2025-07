Kate Middleton e la prima manicure della figlia Charlotte del Galles a Wimbledon

Sugli spalti di Wimbledon non è passata inosservata la prima manicure della principessa Charlotte del Galles, che ha assistito alla finale  tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz insieme ai genitori, Kate Middleton e il principe William, e al fratello maggiore George. La principessa è già in piena pre-adolescenza! La principessa Charlotte e il suo primo smalto. Dieci anni compiuti lo scorso 2 maggio, la bambina conosce già molto bene le regole del gioco, e non parliamo solo di tennis. Ventaglio alla mano come mamma Kate, da perfetta piccola Lady, un braccialetto Pandora pieno di significato forse ricevuto per il suo ultimo compleanno (tra i charm, uno con una pietra verde, colore dello smeraldo, sua gemma natale ) e poi quello smalto sullo unghie, impossibile da non notare. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kate Middleton e la prima manicure della figlia Charlotte del Galles a Wimbledon

