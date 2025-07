Brescia, 14 luglio 2025 – È a rischio il processo per la strage di piazza della Loggia in corso davanti alla Corte d'Assise di Brescia a carico di Roberto Zorz i, accusato di essere uno degli esecutori materiali dell'attentato neo fascista del 28 maggio 1974. Il motivo del possibile stop è legato al trasferimento del presidente della Corte d'Assise Roberto Spanó che ha scelto di andare al settore civile del tribunale di Brescia dove inizierà il nuovo incarico il prossimo 8 settembre. Spanó, magistrato al cui nome sono legati i principali casi di cronaca degli ultimi anni e in generale la cronaca giudiziaria bresciana fin dagli anni Novanta, ha optato per il trasferimento dopo che il Csm nei giorni scorsi aveva a vviato la pratica per trasferire il sostituto procuratore Roberta Panico (moglie di Spanò) per incompatibilità . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza della Loggia, a rischio il processo a Zorzi. “Incompatibilità tra giudice Spanò e pm Panico” (sua moglie). E lui sceglie di cambiare incarico