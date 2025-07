Wimbledon Sinner storico anche in tv | il totale degli spettatori è sorprendente 40,4% di share

Non era mai successo in 148 anni di storia del tennis: un italiano ha vinto Wimbledon. Il capolavoro di Jannik Sinner ha incollato allo schermo milioni di italiani, tutti sintonizzati su Tv8 e Sky dalle 17.04 alle 20.44. L’azzurro ha battuto Alcaraz in quattro set, si è preso la rivincita e ha scritto la pagina più importante della sua carriera. Una vittoria in campo e in tv. Solo su Tv8, canale in chiaro del gruppo Sky, c’erano 4.028.000 spettatori con il 29,7% di share. La gara era disponibile anche su Sky (1.528.000 spettatori con il 10,9% ) e molti hanno seguito la sfida da pc e cellulari, il totale è sorprendente perché il dato complessivo è di 5. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon, Sinner storico anche in tv: il totale degli spettatori è sorprendente. 40,4% di share

