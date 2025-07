Sinner vince a Wimbledon | da Meloni a Schlein le reazioni della politica

La storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon contro Carlos Alcaraz ha generato un’ondata di entusiasmo non solo tra i tifosi e gli appassionati di tennis, ma anche nella politica. Le principali cariche istituzionali e i leader dei vari partiti hanno infatti colto l’occasione per celebrare il primo trionfo di un italiano sul campo centrale di Londra con un messaggio sui social. Non è tuttavia passata inosservata l’assenza di un rappresentante del nostro Paese sugli spalti di Church Road, in particolare dopo che Alcaraz ha ringraziato il re di Spagna Felipe VI presente nel Royal Box. Jannik Sinner trionfa a Wimbledon: applausi e complimenti dalla politica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sinner vince a Wimbledon: da Meloni a Schlein, le reazioni della politica

