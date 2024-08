Luigi Strangis il mistero delle canzoni scomparse | Ragazzi fermatevi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 20 agosto 2024) Lo scorso 14 agosto due singoli disono scomparsi da Spotify. All Music Italia ha sollevato il caso ed ha parlato della sparizione di Adamo ed Eva (16 milioni di ascolti in un anno e mezzo) e Stupida libertà (10 milioni di ascolti in 9 mesi). I fan disi sono chiesti il motivo di questa decisione di Spotify e oggi c’ha pensato il vincitore di Amici a svelare il. Il cantante ha spiegato che alcuni fan si erano organizzati per far aumentare gli ascolti, creando playlist tarocche o ascoltando a ripetizione i pezzi e questo è stato visto da Spotify come una violazionelinee guida. Quasi tutti hanno creduto alla versione del ragazzo, qualcuno però su Twitter ha sollevato dei dubbi. Va detto che in moltissimi fanbase vengono create playlist ad hoc per far aumentare gli stream.