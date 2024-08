Lecce una cessione prima della sfida con l’Inter | ritorno in patria

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Ilsarà il prossimo avversario delin campionato, nella gara valida per la seconda giornata di Serie A. I salentini hanno comunicato ladi un giocatorecontro i nerazzurri.di Inter-che andrà in scena sabato 24 agosto alle 20:45 a San Siro, i salentini hanno da poco annunciato ladi un loro calciatore: “L’U.S.comunica di aver ceduto, a titolo definitivo con percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marcin Listkowski allo Jagiellonia Bialystok.” Fonte: us.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (, unaconin) © Inter-News.