Lecce-Atalanta 0-4 decidono le doppiette di Brescianini e Retegui

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) – L’lascia da parte il mercato e le spinose situazioni di Koopmeiners e Lookman e parte con il piede giusto in campionato, superando 4-0 in trasferta ilallo stadio ‘Ettore Giardiniero’ di Via del Mare. A decidere il match ledi, a segno al 35? e al 66? e, in gol al 45? e al 57? su rigore, entrambi all’esordio dal 1? con la maglia nerazzurra. Parte forte la squadra di casa subito dopo il calcio d’inizio con un tiro in porta e un corner guadagnato nel giro di 25 secondi. I giallorossi battono e cercano subito Dorgu a sinistra in attacco. Appoggio per Rafia e primo tiro ribattuto, poi ancora Dorgu riprende palla e dal fondo cerca di mettere in mezzo forte e teso. La difesa nerazzurra si salva in corner.