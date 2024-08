La lotta alla crisi idrica più acqua da Talvacchia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Ascoli, 20 agosto 2024 – Enel Green garantirà, tramite un sistema di turbinazione delle acque della diga di, 3 metri cubi al secondo in più per 10 ore e per tutti i giorni, a partire da domani. Una soluzione temporanea ma molto attesa dalle aziende agricole della Valle del Tronto che stanno attraversando un periodo di grande difficoltà per via della carenza. L’importante novità è emersa ieri durante una seduta speciale del Comitato provinciale della Protezione Civile chiesto dall’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Antonini, presenti, oltre al prefetto Sante Copponi, i referenti di Consorzio Bonifica Marche, Enel Green Power, Aato 5 Marche Sud, Ciip (Cicli Integrati Impianti Primari), direzione Protezione Civile Sicurezza Territorio, direzione Ambiente e risorse idriche direzione Agricoltura e sviluppo rurale.