La devastante epopea dei divorziati sull' isola dell' obitorio

(Di martedì 20 agosto 2024) Il laghettofa impressione. Ha forma di uomo anziano (sui 75). Anche dalla stazione orbitale gli astronauti quando ci passano sopra dicono: “Va che bello! E' il laghettodi Milano. Sembra un cane”. E' logico che guardando tale vergogna da prospettive diverse, ti vengono in mente varie figure: uomo anziano, cane, volpe, uomo bellissimo, autovelox. In mezzo al laghetto (ma nemmeno tanto) c'è un isolotto. Usato come letamaio fino al 1820. Oggi è sede di camping, sia bungalow che roulotte. Sono fisse. Nessuno ha mai capito come hanno fatto a collocarle lì. Il camping è sempre pieno. Sia di coppie di pederasti che di altre coppiette. Una notte nel bungalow costa 35 euro. Puoi venir spaventato all'improvviso da versi mai sentiti. Il bello è questo, la gente viene per quello. Sempre su quel brutto isolone c'è un'osteria. Il gestore vive lì da quando era bambino.