Kvaratskhelia in Georgia per la nascita del figlio | è in contatto con Canonico

(Di martedì 20 agosto 2024)vola inper ladel. Lo staff medico del lo tiene sotto osservazione. Conte conta su di lui per il Bologna. Notizie calcio Napoli – Khvichaha lasciato Napoli per volare in, dopo il malore accusato durante la partita contro il Verona. Il quotidiano il Mattino svela il motivo del viaggio improvviso: “Con il Bologna potrebbe essere essere già a disposizione Neres e gli azzurri contano di recuperare anche, che dopo il colpo alla testa al Bentegodi è stato portato in ospedale per dei controlli ed è poi volato a Tbilisi, dove è appena nato il suo primogenito”. Ilno ha ricevuto un permesso speciale dalla società per questo importante evento familiare, ma il Napoli conta di riaverlo presto a disposizione.