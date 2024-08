Jolie-Pitt la figlia Shiloh ha cancellato all’anagrafe il cognome del padre

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) – Ladi Angelinae Bradha rimosso dildel. Come riportano i media americani, la concessione è arrivata dal Tribunale e da oggi in poi si chiamerà soloNouvel. Due mesi fa, la diciottenne aveva presentato la richiesta al compimento della maggiore età. In questa occasione, come si legge su ‘People’, una fonte vicina al divo hollywoodiano aveva dichiarato cheera “consapevole e turbato dal fatto cheavesse abbandonato il suo. Ama i suoi figli e gli mancano”. Come lei, anche le sorelle Vivienne e Zahara hanno preso pubblicamente le distanze dal papà.– che sbarcheranno all’81esima Mostra del Cinema di Venezia, lei per il biopic su Maria Callas e lui per ‘Wolfs’ al fianco di George Clooney – hanno altri 3 figli: Maddox, Pax e Knox.