Jeff Bezos in Nba? L’imprenditore miliardario di Amazon in corsa per acquistare i Boston Celtics

(Di martedì 20 agosto 2024) Wyc Grousbeck rappresenta il passato per i. Dopo essere stata messa in vendita, la franchigiaè alla ricerca di un nuovo proprietario e tra i vari pretendenti spunta il nome del. Come riportato dal giornalista Bill Simmons di The Ringer, infatti, il fondatore disarebbe nella lista per diventare il nuovo acquirente della squadra campione in carica.e i: la posizione diPrima il 18esimo titolo e ora, la rivoluzione societaria. Sono settimane decisive per la franchigia americana e per il mondo: “La lega vuole che ivengano venduti per 6 miliardi di dollari” ha commentato il giornalista Bill Simmons. Attualmente, il record appartiene a Mat Ishbia che nel 2022 spese 4 miliardi di euro peri Phoenix Suns.