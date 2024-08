Incendio nel traghetto maxi evacuazione in Italia | la situazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 20 agosto 2024) A Piombino un principio d’nel: fumo dall’imbarcazione in partenza per Portoferraio. A bordo 300 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Sul posto stanno operando la Guardia costiera e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e le persone a bordo. Ancora sconosciute le cause. Leggi anche: Strage Bayesian, spunta la foto choc prima del naufragio: mette i brividi Leggi anche: Si ferma in autogrill a bere il caffè e muore a 37 anninelUn principio disi è sviluppato nella sala motori di un“Corsica Express three”, della compagnia Corsica Sardinia Ferries, in partenza dal porto di Piombino verso l’isola d’Elba. Da quanto appreso sarebbero circa 300 le persone a bordo.