Improta avverte | Conte rischia la goleada il Napoli deve rivedere la tattica

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ex calciatore azzurro critica la configurazionedele lancia un appello per il ritorno al 4-3-3. Gianni, ex calciatore dele voce autorevole nel panorama calcistico italiano, ha espresso un parere critico sul momento attuale della squadra azzurra durante un’intervista su Radio Punto Nuovo, nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “Ila Verona è stata una delusione immane. Pensavamo che conla musica sarebbe cambiata, ma purtroppo non ho visto miglioramenti. È stata una figuraccia Il secondo tempo è stato tutto del Verona, che ha fatto quello che voleva in campo,” ha dichiarato, esprimendo la sua delusione per la performance della squadra.ha sollevato preoccupazioni riguardo alla formazioneadottata da Antonio, sottolineando come ilstia soffrendo per una configurazione troppo sbilanciata.