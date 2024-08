Il paese è un ring ancora una rissa Stanchi di violenza e criminalità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Un’altra lite tra pakistani sabato notte con l’intervento dei carabinieri. La faida tra fazioni opposte continua. Per fortuna, quest’ultima, non ha avuto le stesse gravi conseguenze di quella di una settimana fa. A questo poroposito, Massimo Contarini della Lega ha criticato il clima di insicurezza a Portomaggioe: "Come preventivato ecco la nuova puntata horror di Portomaggiore, unche non aveva mai conosciuto prima questi livelli die di. Dobbiamo rassegnarci o è arrivato il momento di comunicare in maniera chiara e in tutte le lingue che chi delinque o portanon è il benvenuto in questa cittadina?".