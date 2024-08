Gaza la strage degli innocenti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 20 agosto 2024) Asi riaccende una tenue speranza di tregua mentre anche i neonati muoiono sotto le bombe. Il 19 agosto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha parlato per 3 ore col premier israeliano, Benjamin Netanyahu, a Tel Aviv . “Sono venuto in Israele per confermare il sostegno americano e promuovere la tregua ee la liberazioneostaggi” ha detto Blinken in conferenza stampa. Il colloquio tra Blinken e Netanyahu è durato a lungo e stando all’ufficio del premier israeliano, l’incontro è stato “positivo“. Netanyahu ha sottolineato l’impegno di Israele nei confronti della proposta statunitense presentata ai negoziati di Doha dei giorni scorsi. “Questo è un momento decisivo, probabilmente la migliore, forse l’ultima, opportunità per riportare a casa gli ostaggi.