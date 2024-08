Forte dei Marmi | caos in pieno centro Spray al peperoncino Clienti in fuga da due locali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024)dei(Lucca), 20 agosto 2024 – È scoppiato letteralmente il panico nella centralissima piazza Garibaldi adei. Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell’ordine, un rider ha infatti aggredito con lourticante alil direttore dell’Antico Vinaio e la nube è stata così consistente da interessare anche la veranda esterna ed i tavoli dell’adiacente Caffè Roma. Con circa 90 persone costrette ad allontanarsi prese dal panico e con una tosse insistente e varie irritazioni agli occhi. L’incredibile episodio è accaduto ieri sera intorno alle 19,30 quando i dueerano affollati di avventori e l’addetto al delivery è arrivato all’Antico Vinaio, passando tra i tavoli con zaino in spalla e casco in testa. Un comportamento che già in passato era stato oggetto di ammonimento da parte del direttore dello storico localeno.