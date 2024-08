Fascia al braccio solidità e leadership Così Ismajli prende per mano l’Empoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Era dalla stagione 2021-2022 chenon chiudeva la prima giornata di Serie A senza una sconfitta. Il punto ottenuto contro il Monza è una buona base da cui ripartire per affrontare con consapevolezza e determinazione i prossimi impegni di campionato. La squadra mandata in campo da D’Aversa, che ha seguito la gara in tribuna causa squalifica, ha mostrato coraggio, personalità e un gioco propositivo. C’è il rimpianto di non aver trovato la via del gol dopo aver creato e costruito molto. Tutto sommato, considerando che siamo al calcio d’agosto e che la squadra è ancora in costruzione, ci sono aspetti positivi da evidenziare e tutto lascia intravedere una buona base su cui costruiredella prossima stagione. Sicuramente uno dei primi temi su cui soffermarsi è legato alla prestazione difensiva.