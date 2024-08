Faccio io? No tu no Quando affidarsi alla cieca al ristoratore è una pessima idea

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 20 agosto 2024) Caro Direttore, che tempi. Non ci si può più fidare del patron sorridente e del maitre così professionale che, noi seduti a tavola in ottima compagnia e in posti da sogno, ci dice “io” per poi tirarci delle botte nel conto finale che innescano catene di pentimenti amari e radicali. Sono stato in Sicilia, due ristoranti semplici ma meravigliosi per cucina e location (nel mare uno, piedi nella sabbia l’altro), informali quanto basta. In entrambi i casi, dopo aver mangiato benissimo, non ci siamo ritrovati nel conto, una legnata sui denti incongrua. La somma è giusta, per carità, e da qualche parte era pure segnato il prezzo di quell’antipasto misto e di quel primo, ma avevamo “fatto fare”. Meglio "safe" che "sorry" Col POS in mano, ché di nuovo non c’è nulla di men che regolare, il simpatico cerimoniere diventa un esattore, e gli antipastini misti si misurano al carato.