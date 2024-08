È morto Phil Donahue il re del talk show diurno è stato il primo a introdurre la partecipazione del pubblico in un talk show

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) È scomparso a 88 anni, il cui pionieristicoha lanciato un genere televisivo importante. Il programma “Today” della NBC, citando i familiari, ha fatto sapere chesi è spento domenica dopo una lunga malattia. Soprannominato “il re del”,illadelin un. In seguito ribattezzato “”, il programma ha avuto una diffusione nazionale di 26 anni e ha vinto 20 Emmy. Fu lanciato a Dayton, Ohio, nel 1967. La volontà didi esplorare le questioni sociali scottanti del momento emerse immediatamente quando presentò l’atea Madalyn Murray O’Hair come sua prima ospite. In seguito avrebbe condotto programmi su femminismo, omosessualità, tutela dei consumatori e diritti civili, tra centinaia di altri argomenti.