Chiesa saluta la Juventus L’agente apre i contatti in Spagna – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Federicoè pronto a lasciare l’Italia. L’attaccante dellanon rientra nei piani di Thiago Motta. Come spiegato da Gianluca Di Marzio, sull’azzurro si è aperta la pista con la Catalogna. ESTERO – Federicoe lasi lasciano. Thiago Motta, alla vigilia della partita contro il Como, ha ribadito che l’esterno azzurro non rientra più nei suoi piani. Con l’addio che sembra ormai cosa pronta, la pista estera risulta essere quella più credibile. Su di lui infatti, non c’è solo il Chelsea ma anche il Barcellona, ha spiegato Gianluca Di Marzio che di fatto ha confermato le anticipazioni di Sport., è addio. Primiin– Come anticipato dal giornalista di Sky Sport,di Federico, Fali Ramadani, ha avviato icon il Barcellona.