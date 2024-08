Carceri sovraffollate Meloni Piazza Carceri e Sicurezza | trasformare pena residua in lavoro di pubblica utilità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“In un’ottica propositiva finalizzata al miglioramento dell’attuale e drammatica situazione carceraria, avanziamo una ulteriore possibile soluzione. In particolare, qualora non si intendesse procedere mediante provvedimenti di clemenza o comunque mediante provvedimenti neanche lontanamente assimilabili a quelli di clemenza, e qualora non si intendesse puntare nemmeno su strutture prefabbricate, le uniche in grado di aumentare celermente i posti disponibili, potrebbe essere utile puntare sulla trasformazione del tempo residuo diindi. Ildiè già previsto qualesostitutiva delladetentiva dall’art. 20 bis del codicele.