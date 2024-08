Bon ton e consigli per addobbare  tavola in estate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 agosto 2024) La convivialità e la condivisione del cibo fanno parte della ritualità delle vacanze all’italiana e il decoro dell’apparecchiare è uno degli aspetti più divertenti e creativi. Ecco alcune scelte per quest’. L'è vacanza, è tempo sospeso e ritrovato, è un dolce far nulla in cui dedicarsi alle proprie passioni e alla condivisione rilassata di attimi della giornata che si dilatano, come lo stare acon amici e familiari. Il tempo di pranzi e cene non è più scandito dall’orologio e dagli impegni quotidiani, diventando spesso un appuntamemnto prolungata che inizia con la scelta di come allestire il tavolo. «La mise en place è probabilmente il momento più divertente di quando si invita a casa: è un piccolo progetto creativo che può contribuire in maniera significativa alla gioia della convivialità», racconta l’architetto e interior designer Clara Bona.