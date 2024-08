Boldi Meloni che cosa è successo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 20 agosto 2024) “È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo, e gli mando un grande abbraccio”. Lo ha scritto su Instagram la presidente del Consiglio, Giorgia, ripubblicando la notizia di Massimotravolto dagli insulti per il suo commento sotto il post della stessa premier. Aggiornamento ore 13.01 “Ho 79 anni e non ho bisogno di chiedere nessun favore. Sono ben oltre quella fase. I miei auguri a Giorgia, di cui sono amico, sono sinceri”, ha detto, rispondendo all’Adnkronos, in relazione ai post di odio che hanno accompagnato il suo commento agli auguri di buon Ferragosto fatti dalla premier via social. Aggiornamento ore 16.