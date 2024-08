Vince 28 000 euro alle scommesse poi viene aggredito e derubato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un uomo ha vinto decine di migliaia didopo una scommessa su una regata, ma la vincita gli è stata sottratta poco dopo In Italia un paio di anni fa fece notizia il furto di un tabaccaio a una propria cliente. Quest’ultimo salì alla ribalta nei casi di cronaca per un rocambolesco furto di un “Gratta e vinci” da 500 milaai danni di un’anziana. La donna di 77 anni, era originaria del rione Materdei, a Napoli. Questa acquistò un bigliettonte presso la tabaccheria gestita dalla famiglia di Scutellaro. Il tagliando risultò vincitore di mezzo milione di, ma quando la donna si recò nella ricevitoria, il tabaccaio lo sfilò alla signora e tentò la fuga. Un uomouna super scommessa e(Pixabay) – Notizie.comQuest’ultimo venne fermato all’aeroporto di Fiumicino, pronto a partire per le Canarie.