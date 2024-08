Un urlo sconvolgente | Jannik Sinner qualcosa che non avevamo mai visto prima | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Quell'nel punto decisivo del tie-break ha detto tutto. Uno dei più rabbiosi, estremi, coinvolgenti nella sua carriera, quella di un ragazzo che ha appena compiuto 23 anni. Si parla di. Una gioia che ha messo da parte le critiche per la mancata presenza all'ultima Olimpiade di Parigi (causa tonsillite), i malanni fisici che lo hanno costretto al k.o. contro Rublev in Canadadi un ritorno in grande stile a Cincinnati.ha sofferto, è finito sotto nel primo set subito per il break di Zverev, lo ha agguantato e poi ha saputo rispondergli punto a punto nel terzo set, con prime che molto spesso sono entrate.