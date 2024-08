Temptation Island 11 Matteo Vitali confessa | Con Siria ci sono alti e bassi ma… Poi svela qual è il suo sogno

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 19 agosto 2024), protagonista dell’undicesima edizione di, ha rivelato come sta procedendo la relazione con la fidanzata.ha partecipato al reality delle tentazioni insieme alla fidanzataPingo, allae è legato da circa sette anni. La coppia ha deciso di mettere alla prova i loro sentimenti., dopo aver perso 85 kg, aveva bidi capire se il suo drastico cambiamento avesse avuto delle conseguenze nel rapporto con. La ragazza ha infatti lamentato le scarse attenzioni a lei riservate dall’uomo. E, una volta cominciata l’esperienza televisiva, ha riscoperto la propria femminilità avvicinandosi al tentatore Simone. Dal canto suoha infine ammesso di aver trascurato per lungo tempo la fidanzata, rivelando di aver affrontato, in passato, situazioni spiacevoli ed episodi di bullismo che lo hanno spinto a chiudersi in sé stesso.