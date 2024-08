Stazione di Giussago sarà a pagamento il parcheggio della discordia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Pavia), 19 agosto 2024 – I parcometri sono stati installati da tempo neldavanti alladie dal 2 settembre entreranno in funzione.l’area di sosta: un euro per l’intera giornata, domenica e festivi compresi. Con alcune eccezioni però. Non pagheranno, infatti, i residenti ae Certosa, mentre coloro che abitano a Borgarello, Zeccone, San Genesio, Vellezzo Bellini e Bornasco dovranno mettere mano al portafogli. “E’ un gravissimo atto discriminatorio nei confronti dei pendolari dell'area Nord di Pavia – ha detto Emilia Furno, portavoce del Comitatosbagliato che sta organizzando un sit-in di protesta per la metà di settembre -.