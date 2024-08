Spezzata lapide per Caponnetto | E’ un atto vandalico mirato Ora più controlli nel giardino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si può anche spezzare una, ma l’non cancella la coscienza civile di Firenze. Un brutto gesto, quello successo ieri notte in Lungarno del Tempio, neldedicato ad Antonino. Una terra di nessuno dove spaccio e altri episodi di criminalità sono praticamente all’ordine del giorno. Dei vandali hanno spaccato in due ladedicata al giudice che ha creato il pool antimafia. Unsecondo il presidente della Fondazione, Salvatore Calleri arrivato sul posto subito ieri mattina. "La situazione qui al– ha detto – negli ultimi mesi è peggiorata in modo netto. Si sono registrati episodi di pestaggio con regolamenti di conti oltre a molestie sessuali. Ilnon merita questo. È necessario riprendere il controllo del territorio.