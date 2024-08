Palmeri | Chiesa fuori rosa c’entra l’Inter? Sabotaggio Juventus

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il giornalista Tancredisi interroga sulla decisione delladi mettere Federico, chiedendosi se dietro non ci sia la volontà di ‘sabotare’. SITUAZIONE SPINOSA – Senza troppi giri di parole, la situazione di Federicoallaè a dir poco spinosa. Dopo la sua decisione di non firmare il rinnovo del contratto in scadenza alla fine della stagione 2024-2025 (quella in corso) e di non accettare di trasferirsi alla Roma o al Napoli, il giocatore è finito. Di fatto senza nemmeno giocare un minuto in amichevole. Inutile dire che anche questa sera, nella sfida contro il Como, non sia nemmeno in panchina.