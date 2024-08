Overtourism? Sì grazie

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 19 agosto 2024) In questa strana estate ci sono milioni di persone che visitano l’Italia. In molti gridano all’invasione. Il Grillo no. E fa la sua scelta. Scusate, ma io sto con i turisti. Sto con il popolo in brachette e mocassini, persino con quelli in infradito. Sto con le masse dei gitanti, con la plebaglia dei pullman, con la folla che sbarca dai treni nelle città d’arte o sulle isole cercando uno sprazzo di bellezza dentro una vita che di miserie ne ha fin troppe. E, scusate, ve lo devo confessare, non ne posso più di quelli che si riempiono la bocca di «overturism», nuova parola d’ordine per le terrazze chic nell’estate 2024, l’eccesso di turismo, la «turistificazione» delle nostre città, come faremo signora mia, con tutti quei cafoni che vogliono anche loro guardare il tramonto a Capri.