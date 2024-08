Napoli colpo di scena | la decisione di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilè reduce dal ko di Verona: Aurelio Deprende unainaspettata,diclamoroso L’esordio che nessuno si aspettava, una sconfitta inattesa e bruciante, una prestazione a dir poco censurabile. Ilnon ha iniziato nel modo migliore il suo campionato, con i fantasmi della scorsa stagione tornati più vivi che mai. Antonio Conte in panchina sembrava quasi inerme; la squadra si è sciolta come neve al sole (ipse dixit) e nel secondo tempo a tratti è sembrata in balìa dell’avversario. Davvero una brutta pagina per gli azzurri che sembrano non aver imparato la lezione dopo quanto accaduto la scorsa stagione. Ora, però, c’è da raddrizzare già la barra. Il tecnico si è assunto tutta la responsabilità nel postgara, mostrandosi affranto per un risultato che non può soddisfarlo. Nel frattempo, però, chiede rinforzi anche immediati.